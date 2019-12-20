Прямые доходы государства от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), превышают 140 миллиардов долларов.

Об этом вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли сказал на II Республиканском форуме участников внешней торговли, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" до сих пор были добыты 112 миллиардов кубометров газа.

Напомним, что сегодня в Баку проходит II Республиканский форум участников внешней торговли. В форуме принимают участие около 900 предпринимателей, а также председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и другие официальные лица.

Отметим, что долевое участие компаний в АЧГ выглядит так: BP - 30,37% (оператор), AzACG (SOCAR) - 25,00%, "Chevron" - 9,57%, "Inpex" - 9,31%, "Equinor" (бывшая "Statoil") - 7,27%, "ExxonMobil" - 6,79%, TPAO - 5,73%, "Itochu" - 3,65% и "ONGC Videsh Ltd." (OVL) - 2,31%. Подписанный договор был действителен в течение 30 лет (его срок истекал в 2024 году). Несмотря на это, 14 сентября 2017 года правительство Азербайджана, SOCAR и международные компании-партнеры подписали новый, переработанный договор о совместной разработке АЧГ и долевом распределении добычи. Новый договор, предусматривающий разработку АЧГ до 2050 года, позволит существенно увеличить потенциал разработки блока к середине века.