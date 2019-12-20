В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал около 5 334,4 тонны табака, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает АПА со ссылкой на Государственный комитет по статистике, стоимость табака, вывезенного из страны за отчетный период, составила 11,07 млн. долларов США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 23,6%, передает Day.Az.

Отметим, что в 2018 году Азербайджан экспортировал 3 644,3 тонны табака, по сравнению с 2017 годом этот показатель снизился на 8,7%.