https://news.day.az/economy/1187461.html Азербайджана экспортировал более 1300 тонн чая
Азербайджана экспортировал более 1300 тонн чая
За 11 месяцев текущего года из Азербайджана экспортировано 1359 тонн чая.
Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость импортированного чая составила 8,5 млн долларов США.
Напомним, что за аналогичный период прошлого года из страны было импортировано 1276 тонн чая на сумму 8,7 млн долларов.
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