За 11 месяцев текущего года из Азербайджана экспортировано 1359 тонн чая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость импортированного чая составила 8,5 млн долларов США.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года из страны было импортировано 1276 тонн чая на сумму 8,7 млн долларов.