Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) и Европейский союз (ЕС) активизируют свою поддержку малых и средних предприятий (МСП) в странах "Восточного партнерства", в том числе и в Азербайджане, за счет нового финансирования.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЕБРР, банк предоставит местным финансовым учреждениям кредитные линии в размере более 250 миллионов евро для повышения конкурентоспособности бизнеса в регионах присутствия ЕБРР. Эти кредиты помогут МСП пользоваться возможностями, открывающимися благодаря созданию глубоких и всеобъемлющих зон свободной торговли и других проектов, передает Day.Az.

В то же время ЕС выделяет 67,6 миллиона евро в виде грантов для поддержки этих инвестиций посредством технической помощи, которая позволит повысить осведомленность о зеленых технологиях с высоким рыночным потенциалом и побудить субзаемщиков принять их путем предоставления инвестиционных стимулов. ЕС также поддерживает финансирование в местной валюте.

Ожидается, что новые фонды будут доступны во всех шести странах "Восточного партнерства". Кредитная линия EU4Business-EBRD уже доступна в Грузии, Молдове и Украине - странах, которые уже подписали соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС.

Тесные торговые связи с ЕС, крупнейшим мировым рынком, приносят много преимуществ для бизнеса и людей. Они обеспечивают высокие стандарты продукции и услуг для потребителей. В то же время они способствуют созданию конкурентоспособных и ориентированных на экспорт предприятий, что, в свою очередь, способствует экономическому росту.

С 2016 года кредитная линия EU4Business - EBRD оказала поддержку более чем 250 предприятиям, начиная от производителей мебели и агропромышленного комплекса и заканчивая туристическими операторами и предприятиями, действующими в большинстве секторов экономики.

"Это флагманский проект для ЕБРР и нашего ключевого партнера ЕС в регионе", - сказал Пьер Хайльбронн, вице-президент ЕБРР по вопросам политики и партнерства. "Мы работаем вместе, чтобы улучшить жизнь людей и построить устойчивую и интегрированную экономику. Это свидетельствует об успехе и позитивном влиянии нашей совместной работы, о том, что в настоящее время мы можем расширить нашу кредитную линию на большее число стран."

Кристиан Даниэльссон, генеральный директор по переговорам о соседстве и расширении в Европейской комиссии, сказал: "ЕС гордится тем, что оказывает поддержку МСП по всему Восточному партнерству, приближая регион к ЕС через торговые возможности, предоставляя доступ к финансированию в местной валюте и продвигаясь по зеленой повестке дня вместе со странами-партнерами".

ЕБРР является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане, Грузии, Армении, Беларуси, Молдове и Украине. На сегодняшний день банк инвестировал около 27 миллиардов евро в шести странах и более чем 1200 проектах.