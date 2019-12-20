Предоставление аграрных субсидий через электронное правительство повысит прозрачность и адресность в оказании государственной поддержки сельского хозяйства.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минсельхоза, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев на одной из встреч, посвященных внедрению электронной сельскохозяйственной информационной системы в Физули и Бейлагане и декларированию осенних посевов.

Заместитель министра отметил, что со следующего года фермеры ежегодно будут получать субсидии, заявив о посевах в электронной системе.

"До сих пор фермерам выдавали только субсидии на урожай по хлопку. А к 2020 году будет выделена субсидия как на посев, так и на урожай хлопка. То есть если фермер принесет в среднем по 30 центнеров хлопка с каждого гектара, то государство предоставит субсидию на 220 манатов за посев, и 300 манатов за урожай. Усиление государственной поддержки хлопководства обеспечит дальнейшее развитие этой сферы". - сказал он.

После внедрения электронной сельскохозяйственной информационной системы ECTIS будет прекращен оборот бумажных документов - подытожил Гулиев.