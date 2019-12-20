Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сегодня рассказал о том, как он оценивает нынешние российско-азербайджанские отношения.

"По-моему, они очень стабильны. И с точки зрения инфраструктурных проектов, и с точки зрения договоренностей в рамках международных форматов по углеводородам, политический диалог очень хороший. Я сам планирую тоже посетить Баку где-то в конце января, потому что у нас есть соглашение от космического агентства Азербайджана. Мы готовы взаимодействовать дальше", - отметил он, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Что касается развития отношений в космической сфере, глава "Роскосмоса" указал на значительный потенциал укрепления сотрудничества: "В случае если у Азербайджана появятся, скажем так, амбиции, близкие к Казахстану, у Казахстана, конечно, свой космодром, у Азербайджана тоже есть уникальная возможность с точки зрения участия в кооперации. Есть очень талантливые ученые, очень много выходцев из Азербайджана, которые являются учеными, работают в нашей отрасли. Там задел большой. Поэтому я хочу эту тему тоже обсудить с Президентом Азербайджана", - подчеркнул Дмитрий Рогозин.