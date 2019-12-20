Число фермеров, заявивших об осенних посевах, превысило 270 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев на встречах, посвященных внедрению электронной сельскохозяйственной информационной системы в Физули и Бейлагане и декларированию осенних посевов.

"В настоящее время Процесс декларирования идет быстрыми темпами, стремительный рост числа наших фермеров, заявляющих об осенних посевах показывает, что граждане позитивно воспринимают применение новой системы" - сказал замминистра

"Эта цифра растет с каждым часом. Мы ожидаем, что процесс декларирования посевов завершится в самое оптимальное время." - подытожил Гулиев

Согласно Указу Президента Азербайджана "О создании нового механизма сельскохозяйственных субсидий" и "Правилам субсидирования сельскохозяйственного производства", утвержденным этим Указом от 1 января 2020 года, субсидии будут доступны фермерам только через EKTIS.