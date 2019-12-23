Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и казахстанская нефтегазовая компания "КазМунайГаз" обсудили вопросы развития партнерских связей, а также перспективы сотрудничества в различных сферах нефтегазовой промышленности. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR, передает Day.Az.

Обсуждения состоялись в рамках визита в Баку делегации Казахстана во главе с председателем акционерного общества "Национальная компания" КазМунайГаз" Аликом Айдарбаевым 20-21 декабря.

Как отмечается, 20 декабря делегация Казахстана встретилась с руководством компании Caspian Drilling Company (CDC) SOCAR на базе морского снабжения и логистики CDC.

"В настоящее время CDC SOCAR на своей базе осуществляет модернизацию cамоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) "Satti", принадлежащей компании "КазМунайГаз". Руководство "КазМунайГаз" ознакомилось с процессом модернизации установки", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на следующий день состоялась встреча между президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и председателем акционерного общества "КазМунайГаз" Аликом Айдарбаевым и членами казахстанской делегации.

Напомним, что СПБУ "Satti", принадлежащая компании "КазМунайГаз", после модернизации компанией CDC SOCAR, в первую очередь, может быть привлечена к работам, проводимым совместно с SOCAR и BP на Абшеронском полуострове, на блоке "Умид"-"Бабек", а также к другим операциям в акватории Каспийского моря.

В операционный период управление установкой будет осуществлять CDC SOCAR.