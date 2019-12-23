В последние часы в социальных сетях распространилось изображения разлива нефти или других мутных жидкостей в море, сообщает Trend со ссылкой на государственную нефтяную компанию SOCAR, передает Day.Az.

Слив нефти, сточных вод или других загрязняющих веществ в море не предусмотрены производственными стандартами SOCAR и прямо противоречат инструкциям компании. В последнее время SOCAR установила на морских платформах производственного объединения "Азнефть" специальное оборудование для очистки сточных вод и полностью добилось очистки сточных вод вместе с нефтью, в этом отношении SOCAR опережает многие другие компании.

"В связи с тем, инцидент, отраженный в распространенных снимках, вполне вероятно имел место на Нефтяных Камнях, куда сегодня утром была направлена комиссия с участием руководства ПО "Азнефть". В настоящее время проводится расследование, и общественность будет проинформирована о его результатах. Будет усилен контроль в отношении охраны окружающей среды, с тем чтобы такие события не повторялись в дальнейшем. Мы благодарим и наше ценное сообщество за постоянную поддержку азербайджанских нефтяников", - говорится в сообщении компании.