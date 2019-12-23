Агентство по развитию МСБ Азербайджана организовало ярмарку-выставку работ женщин-предпринимателей - ФОТО
При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) на ярмарке-выставке "Зимний базар", организованном в туристическом центре туризма "Шахдаг", демонстрируются ручные изделия женщин-предпринимателей, передает Day.Az со ссылкой на Агентство.
На специальном стенде, выделенном для женщин-предпринимателей малого бизнеса, представлены образцы декоративно-прикладного искусства, работы, изготовленные из различных материалов, картины.
Женщины-предприниматели также принимают на ярмарке заказы на ручные изделия от местных и иностранных туристов, приезжающих в туристический центр "Шахдаг".
Ярмарка-продажа "Зимний базар" будет открыта до 15 января 2020 года.
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