При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) на ярмарке-выставке "Зимний базар", организованном в туристическом центре туризма "Шахдаг", демонстрируются ручные изделия женщин-предпринимателей, передает Day.Az со ссылкой на Агентство.

На специальном стенде, выделенном для женщин-предпринимателей малого бизнеса, представлены образцы декоративно-прикладного искусства, работы, изготовленные из различных материалов, картины.

Женщины-предприниматели также принимают на ярмарке заказы на ручные изделия от местных и иностранных туристов, приезжающих в туристический центр "Шахдаг".

Ярмарка-продажа "Зимний базар" будет открыта до 15 января 2020 года.