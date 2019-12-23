Азербайджан является одним из крупнейших торговых партнеров Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

"За 10 месяцев 2019 года товарооборот между странами составил 850 миллионов долларов США, мы считаем, что этот показатель увеличится в ближайшие годы", - сказал Патаридзе.

Грузия и Азербайджан обсудили гуманитарные отношения между странами в ходе двухсторонней встречи министров иностранных дел в рамках Восьмой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.

"Мы также обсудили вопросы развития туризма, увеличения трафика между странами и другие важные вопросы", - отметил посол.

Кроме того, по словам посла, Грузия и Азербайджан обсудили проведение межпарламентской экономической комиссии в Баку в начале 2020 года для рассмотрения многих важных проектов и вопросов, стоящих на повестке дня.

"Будет проведен бизнес-форум, на который будут приглашены представители разных секторов. Я думаю, что это будет продуктивной работой по укреплению отношений, в том числе торгово-экономических", - подытожил Патарадзе.

Отметим, что в Тбилиси прошла Восьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.

На встрече в этом году министры иностранных дел обсудили трехсторонний формат плана действий на 2020-2022 годы, в котором были рассмотрены конкретные действия отраслевых учреждений трех стран.

Отметим, что трехсторонняя встреча должна была пройти в Тбилиси 16 октября, однако на основе обращения турецкой стороны, встреча была отложена.

Последняя - седьмая трехсторонняя встреча министров иностранных дел в формате Азербайджан-Грузия-Турция прошла 29 октября в Стамбуле.

Первая трехсторонняя встреча состоялась в 2012 году в турецком городе Трабзон.