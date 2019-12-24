До встречи Нового 2020 года остались считанные дни и если Вы все еще не определились с тем, где проведете самую волшебную ночь уходящего года, то в этом вам поможет сеть отелей Qafqaz.

Залог счастливого Нового года - это хорошее настроение, отличная компания и волшебная атмосфера. Все эти три составляющих, а также отличная музыкальная программа и еще очень много чего интересного будет в новогоднюю ночь 31 декабря в каждом отеле, входящем в сеть Qafqaz. И что немаловажно, вы сможете подарить себе волшебную встречу Нового года по приемлемой цене, которая никак не сказывается на предоставляемом сервисе и качестве отдыха.

Встреча Нового года еще никогда не была такой доступной - стоимость номера на две персоны, включая завтрак в отелях Qafqaz Resort Hotel и Qafqaz Karvansaray Hotel, составит от 140 AZN, согласитесь, что подобная стоимость в новогоднюю ночь действительно приятно удивляет.

Особо подчеркнем, что если вы осуществите online-резервацию номеров через официальный сайт данной сети отелей https://qafqazhotels.com/, то с помощью специального промокода "2020" вам будет предоставлена скидка в размере 20%, что станет еще одним новогодним подарком от Qafqaz Hotels & Resorts.

Помимо доступных цен, встреча Нового года в сети отелей Qafqaz интересна и привлекательна и тем, что они расположены в одном из самых красивых городов Азербайджана - прекрасной Габале. Здесь зимняя сказка и новогоднее настроение ощущаются по-особенному так, что если вы хотите в полной мере ощутить новогоднее настроение и погрузиться в волшебную зимнюю сказку, то уже знаете, что вам следует выбрать для встречи 2020 года.

Особо подчеркнем, что в каждом отеле данной сети в новогоднюю ночь гостей ждет яркая музыкальная программа, главными звездами которой станут всеми любимые исполнители Манана и Джин, которые подарят всем свои самые популярные песни. Также в шоу-программе значатся интересные конкурсы, в ходе которых у каждого будет возможность выиграть подарки.

Ну и, конечно же, какой праздничный вечер без вкусной еды - невероятный гала-ужин завершиться новогодним салютом, после которого гости смогут принять участие в зажигательной дискотеки, стартующей после 00:00.

Контактный номер отдела резервации: (+99412) 310-11-91

Официальный сайт сети Qafqaz Hotels & Resorts - https://qafqazhotels.com

Особо подчеркнем, что располагающиеся в Габале отели - Qafqaz Resort Hotel и Qafqaz Karvansaray Hotel - находятся в управлении, основанной 1 октября 2019 года Gabala Hotels Group. Также в управление Gabala Hotels Group входят следующие отели сети Qafqaz - Tufandag Mountain Resort, Qafqaz Riverside Hotel, Qafqaz Sport Hotel и Qafqaz Thermal Hotel.

Tufandag Mountain Resort

https://facebook.com/tufandagresort/

https://www.instagram.com/tufandagskiresort/

Qafqaz Tufandag Hotel Gabala

https://facebook.com/qafqaztufandagmountainresorthotel/

https://www.instagram.com/qafqaztufandaghotel/

Qafqaz Resort Hotel Gabala

https://facebook.com/qafqazhotels/

https://www.instagram.com/qafqazhotelsandresorts/

Qafqaz Resort Hotel Gabala

https://facebook.com/qafqazresorthotel/

https://www.instagram.com/hotelqafqazresort/

Qafqaz Sport Hotel Gabala

https://facebook.com/QafqazSportHotel/

https://www.instagram.com/qafqazhotelsport/

Qafqaz Thermal Hotel Gabala

https://facebook.com/QafqazThermalSpaResortHotel/

https://www.instagram.com/qafqazthermalhotel/

Qafqaz Riverside Hotel Gabala

https://facebook.com/QafqazRiversideHotel/

https://www.instagram.com/qafqazriversidehotel/

Qafqaz Karvansaray Hotel Gabala

https://facebook.com/QafqazKarvansarayHotel/

https://www.instagram.com/qafqazkarvansarayhotel/