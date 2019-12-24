Один из мировых лидеров в области информационно-коммуникационных технологий - компания Huawei - завершил очередную программу Seeds For The Future в Азербайджане. Программа реализуется в Азербайджане уже несколько лет и служит поиску талантливой молодежи и студентов в области ИКТ, а также позволяет им стать частью большой семьи Huawei.



На конференции, состоявшейся 10 октября, специальное жюри из представителей Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Совета Директоров компании Huawei, отобрало 10 эссе. Их авторы получили возможность вплотную познакомиться с работой Huawei, отправившись в головной офис компании в Китае на 15 дней.



Двое из этих 10-и студентов Лала Аскерова и Бейлер Байрамов поделились своими впечатлениями от визита.



"Об этой программе я услышала на одной из инфосессий в АДА и решила обратиться. Мне кажется, что мой интерес к ИКТ, креативность и другие знания позволили мне стать одной из тех, кто поехал в Китай", - сказала Аскерова.



По словам Байрамова же, его выбрали из-за знаний в области ИТ, а также хорошей презентации. "В то же самое время у меня был опыт получения образования за рубежом. Шесть месяцев я был частью программы обмена студентами, и мне кажется, что тот опыт мне сильно помог", - считает он.



Что касается самой поездки, то несмотря на долгую дорогу в Китай, оба ее участника считают, что она принесет им пользу. "Мы провели немало тренингов, но в основном они касались конфигураций 4G и 5G. Мы сами занимались кодированием конфигураций 4G и 5G, получая при этом доступ в Интернет", - рассказывает Байрамов. А по словам Аскеровой, "двухнедельная программа была просчитана до мелочей и выполнена на самом профессиональном уровне".



"В первый день в Шеньжене мы познакомились с условиями работы Huawei, преимуществами и другой общей информацией. В последующие дни нас обучали другим, не менее важным темам", - рассказывает Лала Аскерова.



Байрамов также поделился впечатлениями от главного офиса Huawei. "Он расположился на территории в 25 гектаров, и во время обеда мы не выходили за его пределы. Однажды нас взяли на "лайт-шоу". Представьте, что вы стоите между четырьмя небоскребами и они одновременно зажигаются. Это 10-15-минутное шоу, самое интересное, которое я когда-либо видел в жизни", - отметил Бейлер Байрамов.



Он также сообщил, что после возвращения участники вояжа говорили с учителями АДА. "Мы рассказали о том, что узнали о конфигурациях 4G и 5G. В целом, информированных об этих конфигурациях людей мало, особенно в Азербайджане. Мы получили незаменимый опыт", - сказал он.



Помимо обучения, участники поездки также познакомились с культурой Китая. "Городские прогулки были самой интересной частью нашей двухнедельной поездки. В Пекине мы побывали в Запретном городе, увидели Великую Китайскую стену, в Шенжене посетили местный музей, а также увидели Splendid China", - рассказала Аскерова.