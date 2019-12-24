Второй розыгрыш лотереи под интригующим названием "Həyəcan mövsümü" ("Волнующий сезон") прошел в торгово-развлекательном центре MEGAFUN 19 декабря.

Церемония розыгрыша призов второго сезона была не только волнующей, но и весьма яркой и праздничной. Впрочем, как все, что происходит в MEGAFUN.

Итак, сначала состоялся собственно розыгрыш призов, причем, проходил он максимально прозрачно: во-первых, за его проведением следила независимая комиссия из пяти человек, а во-вторых, процедура розыгрыша транслировалась в прямом эфире телеканала Xəzər TV. Ведущий мероприятия Насиб Нур на глазах у присутствующих на церемонии розыгрыша и тысяч телезрителей вытащил из 10 тысяч купонов в барабане те самые 37 счастливых билетов.

Напомним, что главной особенностью лотереи "Həyəcan mövsümü" было то, что для принятия в ней участия не нужно было специально приобретать билеты, достаточно было потратить в торгово-развлекательном центре не менее 50 AZN (в самом MEGAFUN, магазинах, кафе-ресторанах или салонах красоты). То есть, участники просто совершали покупки, вкушали вкусные блюда в кафе и ресторанах центра, получали радостные эмоции во время посещения парка аттракционов MEGAFUN и при этом уже становились потенциальными обладателями великолепных призов.

Во втором розыгрыше, как и в первом, самыми желанными призами тоже стали два автомобиля Volkswagen Polo, счастливыми обладателями которых стали Новрузлу Самир и Гасанов Руслан. Если с первым счастливчиком удалось связаться по телефону, то второй не заставил себя ждать и вышел сразу же на сцену. Оказалось, он следил за лотереей в самом MEGAFUN-е и получили ключи из рук своего любимого певца, народного артиста Азербайджана - Мири Юсифа, чей концерт стал прекрасным подарком для всех.

Напомним, что стартовала лотерея "Həyəcan mövsümü" 14 июня, причем, ее начало было не менее ярким: тогда в MEGAFUN состоялся концерт народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой.

Ну, а сделать из второго сезона лотереи настоящий и большой праздник для всех участников помог народный артист Азербайджана Мири Юсиф, который выступил с праздничным концертом. Не секрет, что у популярного музыканта много поклонников всех возрастов, поэтому собравшиеся в этот вечер в MEGAFUN ждали появления своего кумира с нетерпением. Как только певец появился на сцене, эмоций не смог сдержать никто.

Концерт Мири Юсифа прошел "на ура", как всегда: зрители подпевали любимому исполнителю, и прозвучавшие хиты получили новую жизнь. Так что в этот вечер домой счастливыми и полными радостных эмоций ушли абсолютно все присутствовавшие на этом вечере в MEGAFUN.

Отметим, что в этом году торгово-развлекательному центру MEGAFUN исполняется целых семь лет! И кроме того, что все проведенные мероприятия приурочены к празднованию этого знаменательного события, главное торжество по поводу семилетия центра состоится в день рождения MEGAFUN, 24 декабря в 17.00. Вас ждет великолепная программа, подробности которой мы раскроем позже.

С первых дней существования MEGAFUN поставил себе цель дарить людям радость и положительные эмоции. Спустя семь лет можно с гордостью констатировать, что эта цель достигнута. А планы на будущее у MEGAFUN - еще более интересные и радующие. Но об этом - уже в следующем году.

Другими обладателями призов стали:

Купон на 100 азн от Megafun: Купон на 100 азн от ресторана "Asado"

Гаджиева Мина - 202493 Хашанова Светлана -208706

Ахадов Натик - 201717 Бахшиева Илаха - 203541

Абдуллаева Сабина - 204433 Мамедов Аслан - 204464

Юсифова Афсана - 208066 Велиева Тарана - 206110

Гювенч Эмир - 205025 Халилзаде Нигяр - 204373

Кулиева Айбениз - 202266

Джалилова Кямаля - 205498 Купон на 100 азн от ресторана " Lavaş"

Мирзоева Ильхама - 207320 Алиева Няняханым - 200949

Мамедов Аббас - 203415 Мамедов Теймур - 207865

Бабаева Вюсаля - 206570 Гаджиев Мариф-203088

Сафаров Нури - 208509

Гаджиева Эльза - 203253

Купон на 50 азн от ресторана "Yumizza" Абонемент на 6 месяцев от фитнесс центра "Verso"

Халилов Натик - 202174 Байрамова Пярвин - 204292

Гасанли Эльшан - 207888 Агазаде Ислам - 202994

Салманлы Рамин - 205960 Азимова Кенуль - 202434

Абуллаева Эллада - 202096

Ибрагимов Идрис - 204858

Купон на 100 азн от м-на "Sabina" Купон на 100 азн от салона красоты "Bon Jour"

Джафаров Фариз - 205456 Абдуллаева Эллада - 202097

Кулиев Мехман - 201701 Купон на 200 азн от салона красоты "Arthur Jafar"

Муталлимова Айнур - 207513

Купон на 100 азн от м-а "Ultra Violet" Купон на 100 азн от м-на "VIPART"

Исмаилова Алмина - 208804 Аскеров Тахмасиб

Купон на 100 азн от "Bayface Clinic"

Фейзиев Руслан - 203819