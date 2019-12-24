Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией в Тбилиси.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на SOCAR, на встрече была особо отмечена значимость масштабных проектов Госнефтекомпании Азербайджана в Грузии, которая играет важную роль в экономике этой страны, передает Day.Az.

Было отмечено, что правительство Грузии приветствует открытие нового многофункционального комплекса SOCAR Georgia Petroleum вблизи города Теркола. В ходе встречи, которая прошла в здании администрации правительства, также были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего сотрудничества.