Создание ассоциации ASAN является очень большим успехом как "Службы ASAN", так и всего Азербайджана, сказал председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мехтиев отметил, что Агентство получает запросы из разных стран о применении модели "Службы ASAN", в связи с чем, можно заявить что в Азербайджане создали уникальный продукт.

"Сегодня в мире существуют международные организации по отдельным сферам, вроде культуры, образования и здравоохранения. Однако организации в сфере услуг гражданских государственных служб до сих пор не было. Такая ассоциация создается впервые по инициативе Азербайджана. Основная цель ассоциации - внедрение наиболее прогрессивных концепций в этой области в других странах, обмен опытом, создание экспертной базы, обсуждение и поиск путей решения стоящих перед нами проблем" - сказал председатель агентства.

Напомним, сегодня, 24 декабря 2019 года в Баку состоялась встреча экспертов высокого уровня стран, представляющих международную ассоциацию ASAN с целью обсудить устав организации.