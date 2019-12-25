24 декабря в ряде азербайджанских СМИ была опубликована информация об отравлении двух лиц после приема пищи в двух ресторанах Баку.

Согласно информации, житель города Баку Байрамов Сархан Ниязи оглу вместе с родственником Хамзаевым Джалалом Алемдар оглу приняли различную пищу и спиртные напитки в ресторане Baku Voice Rooms, расположенном на улице К.Рагимова в Наримановском районе и ресторане Baku City на Тбилисском проспекте в Насиминском районе Баку.

После этого у вышеуказанных лиц ухудшилось состояние.

Сархан Байрамов был помещен в Клинический медицинский центр, а Джалал Хамзаев - в Городскую клиническую больницу №3.

Следует отметить, что в результате отравления С.Байрамов умер в больнице, а Дж.Замзаев находится в тяжелом положении под пристальным наблюдением врачей.

В связи с происшествием Агентством пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) было проведено незамедлительное расследование и другие необходимые меры в ресторане Baku Voice Rooms.

В результате проведенных мер не было зафиксировано ничего противозаконного и установлено, что еда и напитки в ресторане Baku Voice Rooms отвечают соответствующим стандартам.

Также следует отметить, что в связи с происшествием временно приостановлена деятельность ресторана Baku City.