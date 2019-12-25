Завершен капитальный ремонт буксирного судна «Гюльтекин Аскерова»
Завершился капитальный ремонт буксирного судна "Гюльтекин Аскерова" Каспийского нефтяного флота ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), сообщает Trend со ссылкой на ЗАО, передает Day.Az.
Как отмечается в сообщении, ремонтные работы велись на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".
"Во время ремонта были отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, паровой котел, брашпиль, масляные и водяные холодильники, фитинги воздушных шаров, насосы различного назначения, сепараторы, компрессоры, генераторы вспомогательных двигателей, электродвигатели и трубопроводы", - говорится в сообщении.
В то же время проведены все необходимые осмотры и ремонт автоматики, навигационного оборудования и электрических частей.
В комнатах для персонала установлена новая мебель, проведены ремонтные работы на санитарных узлах и в столовых, отремонтированы водонепроницаемые двери, иллюминаторы, вентиляционные крышки.
"В целях проверки технического состояния подводной части судна был проведен ремонт днища, защитных сооружений, заменены поврежденные металлические конструкции на подводных и надводных частях судна, защитные металлические пояса, после завершения работ по очистке и покраске на обоих бортах обновлены защитные колеса", - также отмечается в сообщении.
Успешно завершены морские испытания судна.
Буксир "Гюльтекин Аскерова" примет участие в поставках резервных кораблей, которые будут участвовать в снабжении морских нефтегазоперерабатывающих объектов, а также в буксировке тяжелых конструкций, буровых установок.
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