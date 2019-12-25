Азербайджан ищет потенциальные рынки для экспорта куриной продукции
Азербайджан ищет потенциальные рынки для экспорта куриной продукции.
Об этом сказал Trend в среду советник председателя Агентства пищевой безопасности Эльхан Микаилов, передает Day.Az.
По его словам, с учетом пожеланий предпринимателей были предприняты обращения по поводу экспорта азербайджанской куриной продукции на рынки Кореи и Китая.
"Мы обратились в связи с этим в соответствующую уполномоченную организацию Китая. В то же время на повестке дня переговоры по экспорту ягод на корейский и китайский рынки", - сказал Микаилов.
Напомним, что сегодня в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций в рамках "Проекта поддержки экспортеров" проходит встреча с предпринимателями.
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