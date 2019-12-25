На сегодняшний день с сетью "Kənddən Şəhərə" сотрудничает более чем 200 фермеров в центрах продаж и в сети онлайн-продажах.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства, сказала председатель правления ОАО "Аграрные поставки и снабжение" Лейла Мамедова.

По словам Мамедовой, число фермеров растет с каждым днем.

"Наша главная цель - обеспечить, чтобы жители столицы имели доступ к региональным субъектам МСБ при одновременном сокращении числа посредников. Наши торговые центры предназначены не только для фермеров, но и для жителей столицы. Таким образом, товары продаются по более низкой, относительно рыночной, цене", - сказала Мамедова, отметив, что в течение этого года компанией был внедрен ряд новшеств в деятельность.

Касаясь развития бренда "Kənddən Şəhərə" через частный сектор, председатель правления рассказала о планах увеличить количество торговых центров в городах в следующем году.