В Азербайджане в архитектурных решениях строительных проектов будет осуществляться контроль над соблюдением архитектурного стиля согласно соответствующей территории.

В данной связи премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в постановления № 5 и № 6 от 12 января 2015 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение разработано на основании соответствующего указа Президента Азербайджана для обеспечения соответствия новопостроенных зданий архитектурному стилю территории, на которой они строятся.

В 2018 году указом Президента Азербайджана было поручено, чтобы при проектировании зданий, на строительство которых требуется разрешение, были разработаны механизмы, в соответствии с которым их архитектурный стиль должен соответствовать общему архитектурному ансамблю территории, на которой они строятся и гармонично вписываться в него в качестве составной части. Для осуществления этого была поручена разработка необходимых механизмов.

В связи с данным решением и были внесены изменения в вышеуказанные постановления.

Согласно внесенным поправкам, при разработке того или иного подобного плана будет требоваться подготовка визуализированного проекта территории в формате 3D. При этом должны учитываться: применение современных архитектурных стилей при оформлении фасадов зданий; применение в архитектурных решениях зданий характерного для национального зодчества элементов исторического наследия и современной формы восточного зодчества; соответствие внешнего вида зданий данной территории.

Если подробного плана нет, то строительные проекты должны быть разработаны в соответствии с проектами градостроительного обоснования. Поэтому перечисленные требования касаются и проектов градостроительного обоснования.

При подготовке градостроительного обоснования заказчик может обратиться с запросом в Госкомитет по градостроительству и архитектуре для определения архитектурного стиля здания. На это обращение в течение 10 дней должен быть дан обоснованный ответ.