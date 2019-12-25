Будучи составной частью текущих инноваций в области цифровизации Компании, а также с целью развития и расширения использования электронных услуг в стране Azercell Telecom внедряет электронную систему счета-фактуры. Всем известно, что печать фактур оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду и приводит к растрате ограниченных природных ресурсов. Данный факт подчеркивает наибольшую эффективность и удобство электронной формы обмена данными. Следует также учитывать, что несоответствие адресных данных, предоставляемых многими абонентами по тем или иным причинам (например, смена места проживания, применение новой адресной системы и т.д.) приводит к тому, что счет-фактуры, отправленные Azercell Telecom не доходят до получателя. Отныне пользователи могут бесплатно активировать рассылку электронного счета-фактуры на адрес электронной почты, посетив Центры Абонентских Служб компании. Кроме того, абоненты смогут воспользоваться другими альтернативными возможностями получения счетов-фактур. К примеру, абоненты могут проверить статус номера, получить информацию о последних трех месяцах фактурного счета и выполнить различные операции через мобильное приложение и веб-версию "Kabinetim" ("Мой кабинет"). Также абоненты могут получить информацию о текущем состоянии номера (включая счета-фактуры) через сервис 650 (0,0236 AZN за 1 SMS с учетом НДС). Абоненты также смогут бесплатно получить печатную копию своих счетов-фактур, обратившись в любой из Центров Абонентских Служб Компании.

Отметим, что в связи с новой электронной услугой с 25.01.2020 Azercell Telecom отменяет услугу отправки печатных вариантов фактур по почтовому адресу и факсу абонентов.

Абоненты могут получить информацию об изменениях и аннулировании доставки счета-фактуры по электронным адресам через официальный сайт Компании (www.azercell.com) или по запросу в Абонентские Центры (Центры Обслуживания Абонентов, Телефонный Центр, работающий 24 часов в сутки, 7 дней в неделю).

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО "Azercell Telekom" было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и

среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов "İnvestors İn People".