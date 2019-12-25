Министр торговли Турции Рухсар Пекджан сегодня ночью посетит Азербайджан, сообщил в среду Trend дипломатический источник, передает Day.Az.

Как сообщается, в рамках визита будут обсуждены такие вопросы как увеличение товарооборота между Азербайджаном и Турцией.

Ожидается, что Пекджан проведет встречи с официальными лицами Азербайджана.

Как ранее сообщили Trend в министерстве торговли Турции, в октябре текущего года товарооборот Турции с Азербайджаном вырос на 33,715 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 177,354 миллиона долларов.

"В октябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 153,487 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана - 23,867 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Азербайджаном в январе-октябре 2019 года вырос на 80,931 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 1,608 миллиарда долларов.

"В январе-октябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 1,286 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана - 322,513 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.