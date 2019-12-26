Азербайджан имеет большое значение и является ключевым поставщиком для стран Запада.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье влиятельного израильского издания Jerusalem Post, посвященной проекту TANAP и успехам Азербайджана на мировой арене.

Южный Кавказ в целом представляет собой жизненно важный транзитный регион. Поэтому, наиболее значимым проектом для увеличения влияния Азербайджана в регионе и за его пределами является TANAP (Трансанатолийский газопровод), отмечается в статье.

"Подписание проекта TANAP между Турцией и Азербайджаном 26 июня 2012 года стало одним из стратегически важных событий последнего десятилетия для Азербайджана. Страна существенно увеличила свое геополитическое значение с реализацией этого проекта", - говорится в материале.

В статье отмечено, что можно сказать, что TANAP имеет достаточно возможностей для изменения геополитического равновесия в пользу Азербайджана в регионе. Поэтому неудивительно, что с открытием TANAP значение Азербайджана для стран Запада заметно возросло.

В любом случае, независимо от того, будут ли страны Центральной Азии участвовать в этом проекте или нет, TANAP повысит геополитическое значение Азербайджана и усилит его политическую и экономическую независимость. Это также послужит укреплению позиций страны в международных организациях и даст дополнительные шансы обрести больше партнеров в мировом сообществе, говорится в статье.