В рамках проекта по поддержке молодых фермеров в 2019 году Агентство по аграрному кредитованию и развитию выделило 260 молодым фермерам под выращивание лимонов 51 гектар земли в 28 селах Лянкяранского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам года, сказал председатель Агентства по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев.

По его словам, также были проведены восстановительные работы на 100 гектарах цитрусовых садов для 300 молодых фермеров.

Председатель агентства отметил, что в других регионах страны проведена аналогичная работа. Так, для развития чаеводства в Массаллинском районе 90 молодым фермерам были выделены 18 гектаров в пяти селах. В Шекинском районе для развития табаководства 100 молодым фермерам были выделены 30 гектаров в пяти селах.

Для развития виноградарства в Шамахинском районе 100 молодым фермерам были выделено 25 гектаров в семи селах, а также проведены восстановительные работы на 30 гектарах виноградных садов для 300 молодых фермеров, сказал М.Алиев.