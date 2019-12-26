Вюсал Гасымлы: В Азербайджане инфляция находится под контролем
Уровень инфляции в Азербайджане находится на оптимальном уровне не выше, не ниже нормы.
Об этом сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вусал Гасымлы на пресс-конференции в исполкоме Партии "Ени Азербайджан" по экономическим итогам 2019 года, передает Day.Az.
"Инфляция должна контролироваться. На данный момент инфляция находится под контролем и управлением Центрального банка, что является положительным показателем", - сказал Гасымлы.
"Причина оптимального уровня инфляции в Азербайджане заключается в том, что в торговом балансе сформировался профицит и до конца текущего года ожидается рост профицита", - подытожил он.
Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане показатель инфляции составил 2,6 процента.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре