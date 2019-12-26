Азербайджан находится на пороге энергетической революции, которая вероятно казалась невозможной пару лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в издании The Georgetown Journal of International Affairs (GJIA).

"Азербайджан сейчас идет к большим горизонтам с целью обогащения своего энергетического потенциала. Вскоре имя Азербайджана будет связано не только с нефтью и газом, но и его амбициозными проектами в области возобновляемых источников энергии", - говорится в статье.

Автор считает, что проявление особого внимания развитию возобновляемых источников энергии позволит Азербайджану экспортировать больше нефти и газа при использовании возобновляемых источников энергии для внутренних целей.

Как отмечается в статье, с тех пор, как Азербайджан в 1994 году подписал "Контракт века", чтобы стимулировать реализацию крупномасштабных энергетических проектов, нефть и газ стали доминирующими ресурсами, формирующими энергетическую стратегию страны.

"Вместе с некоторыми крупными транснациональными корпорациями, которые являются его международными партнерами на Западе, Азербайджан создал успешную модель сотрудничества путем строительства нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, которые транспортируют углеводороды из Каспийского региона на международные рынки. Эти два проекта являются важной вехой в транспортировке энергоресурсов Азербайджана. Доходы, полученные от экспорта углеводородных ресурсов Азербайджана, были направлены на социально-экономическое развитие страны и в результате все сферы государственности Азербайджана процветали последние двадцать пять лет", - говорится в материале.

Как отмечает автор, с ростом предпочтения придаваемого в мире природному газу как источнику чистой энергии, Азербайджан также зарекомендовал себя как экспортер газа.

"Мегапроект "Южный газовый коридор", реализация которого была начата в 2013 году с целью транспортировки азербайджанского газа в Европу с 2020 года, состоит из четырех составляющих: 1) вторая стадия разработки месторождения "Шах Дениз", 2) расширение Южнокавказского трубопровода; 3 ) Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и 4) Трансадриатический трубопровод (TAP). Проект предусматривает содействие диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов. Поставки газа в Турцию по этому маршруту начали осуществляться с момента открытия первой очереди TANAP в июне 2018 года. "Южный газовый коридор" стал еще одной вехой в укреплении регионального и глобального статуса Азербайджана как экспортера энергоресурсов", - говорится в статье.

По словам автора, такие достижения позволили Азербайджану выйти за рамки использования традиционных источников энергии и приступить к развитию сектора возобновляемых источников энергии.

"Повышение внимания к возобновляемым источникам энергии также было обусловлено наступлением новой эры в мировом энергетическом секторе. С учетом колебаний цен на нефть с 2014 года, Азербайджан начал пересматривать свои приоритеты с точки зрения достижения баланса в общем потреблении энергоресурсов страны. Несмотря на то, что нефть и газ служили преобладающими источниками энергии для внутреннего потребления, возобновляемые источники энергии стали рассматриваться в качестве привлекательной альтернативы в потенциально грядущей постуглеводородной эпохе", - говорится в статье.

Автор отмечает, что с момента прихода нового руководства министерства энергетики Азербайджана в 2017 году страна уверенно взяла курс на обеспечение диверсификации внутреннего потребления энергии и увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе энергопотребления.

"Потенциал возобновляемой энергии в Азербайджане оценивается примерно в 27 тысяч мегаватт, наибольшая доля которого приходится на солнечную (23 тысяч мегаватт). Стратегическая дорожная карта по развитию коммунальных услуг в Азербайджане предусматривает создание 420-мегаваттных мощностей по производству возобновляемой энергии, и в настоящее время власти работают над улучшением инвестиционного климата, чтобы привлечь новых инвесторов в эту сферу. Законодательная база для инвестиций в возобновляемую энергетику в настоящее время формируется правительством на основе лучшей международной практики по созданию здорового климата для компаний, и такая законодательная база, как ожидается, будет принята в 2020 году. Также разрабатываются механизмы поддержки и планируется проводить аукционы в 2020 году с тем, чтобы привлечь лучших деловых партнеров для развития проектов в области возобновляемых источников энергии (в основном ветровой и солнечной энергии) на специально отведенных участках. К таким объектам относятся районы на Абшеронском полуострове и на побережье Каспийского моря", - говорится в материале.

Как отмечает автор, министерство энергетики Азербайджана планирует увеличить долю своих возобновляемых источников энергии до 30 процентов в общем энергетическом балансе к 2030 году.



"В настоящее время эта цифра составляет около 17-18 процентов, включая долю гидроэлектростанций. Пятого декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии", которое заложило основу для расширения использования возобновляемых источников энергии, а также привлечения частных инвестиций в эту область. Проявление особого внимания развитию возобновляемых источников энергии действительно позволит Азербайджану экспортировать больше нефти и газа при использовании возобновляемых источников энергии для внутренних целей", - говорится в статье.