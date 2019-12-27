Американские биржи достигли новых пиков, а индекс Nasdaq закрылся на рекордно высоком уровне.

Об этом сообщает Fox Business, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,63% и составил 9008,99 пункта. Отмечается, что NASDAQ закрылся на рекордно высоком уровне 10 сессию подряд впервые с июля 1997 года.

В свою очередь, Dow Jones увеличился на 0,37% и составил 28621,66 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,37% до 3235,21 пункта.

Повышение произошло после того, как Пекин подтвердил, что находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и готовится подписать торговую сделку.