https://news.day.az/economy/1189304.html Индекс NASDAQ впервые превысил 9000 пунктов
Индекс NASDAQ впервые превысил 9000 пунктов
Американские биржи достигли новых пиков, а индекс Nasdaq закрылся на рекордно высоком уровне.
Об этом сообщает Fox Business, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,63% и составил 9008,99 пункта. Отмечается, что NASDAQ закрылся на рекордно высоком уровне 10 сессию подряд впервые с июля 1997 года.
В свою очередь, Dow Jones увеличился на 0,37% и составил 28621,66 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,37% до 3235,21 пункта.
Повышение произошло после того, как Пекин подтвердил, что находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и готовится подписать торговую сделку.
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