Азербайджан может стать крупным зерновым хабом
Азербайджанский рынок может стать интересным маршрутом доступа зерна на Ближний Восток, заявил Trend главный редактор аналитического журнала AgriCensus по Восточной Европе Том Хоутон, передает Day.Az.
Говоря о возможности превращения Азербайджана в транзитную страну на мировом зерновом рынке, Хоутон отметил, что с учетом размеров рынка Азербайджана, обеспечение доступа на этот рынок вряд ли будет главным приоритетом для экспортеров за пределами региона.
"Тем не менее, он хорошо расположен в качестве перевалочного узла и может стать интересным маршрутом доступа для зерна на Ближний Восток", - отметил главный редактор.
Далее Хоутон заметил, что Иран, скорее всего, скоро вернется на рынок и флот судов на Каспии может не справиться с объемами. Таким образом, сухопутные маршруты являются одним из способов обойти прогнозируемые трудности и именно в этой роли - сухопутного транзитного хаба, Азербайджан может предоставить свои услуги.
Говоря о будущей роли Азербайджана на мировом зерновом рынке, Хоутон отметил, что в настоящее время в стране реализуются несколько интересных проектов.
"Будет хорошо, если урожайность и посевные площади увеличатся, что позволит Азербайджану продать часть излишков своей продукции соседям", - заключил он.
Напомним, что за первые 11 месяцев 2019 года в Азербайджане было выращено 3,5 миллиона тонн зерновых и злаковых культур.
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