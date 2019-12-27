Азербайджанский рынок может стать интересным маршрутом доступа зерна на Ближний Восток, заявил Trend главный редактор аналитического журнала AgriCensus по Восточной Европе Том Хоутон, передает Day.Az.

Говоря о возможности превращения Азербайджана в транзитную страну на мировом зерновом рынке, Хоутон отметил, что с учетом размеров рынка Азербайджана, обеспечение доступа на этот рынок вряд ли будет главным приоритетом для экспортеров за пределами региона.

"Тем не менее, он хорошо расположен в качестве перевалочного узла и может стать интересным маршрутом доступа для зерна на Ближний Восток", - отметил главный редактор.

Далее Хоутон заметил, что Иран, скорее всего, скоро вернется на рынок и флот судов на Каспии может не справиться с объемами. Таким образом, сухопутные маршруты являются одним из способов обойти прогнозируемые трудности и именно в этой роли - сухопутного транзитного хаба, Азербайджан может предоставить свои услуги.

Говоря о будущей роли Азербайджана на мировом зерновом рынке, Хоутон отметил, что в настоящее время в стране реализуются несколько интересных проектов.

"Будет хорошо, если урожайность и посевные площади увеличатся, что позволит Азербайджану продать часть излишков своей продукции соседям", - заключил он.

Напомним, что за первые 11 месяцев 2019 года в Азербайджане было выращено 3,5 миллиона тонн зерновых и злаковых культур.