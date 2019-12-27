ОАО "Azercosmos" и турецкая цифровая телевизионная вещательная платформа Digiturk подписали соглашения о сотрудничестве с мобильным оператором Vodafone.

Об этом сообщили Trend в ОАО "Azercosmos", передает Day.Az.

Согласно контракту, компания Digiturk будет транслировать матчи чемпионата по футболу в Турции с использованием спутника Azerspace-1. Также компания Vodafone предоставит данные услуги, используя ресурсы спутника Azerspace-1.

Подписанные в 2019 году контракты с компаниями Digiturk и Vodafone после сотрудничества между мобильным оператором Turkcell и Azercosmos являются показателем эффективной работы телекоммуникационных спутников Азербайджана по региону.

Отметим, что Azercosmos, первый и единственный спутниковый оператор на Южном Кавказе, предоставляет высококачественные спутниковые услуги для телекоммуникаций и геологоразведки.