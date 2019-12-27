В Азербайджане за 11 месяцев 2019 года проведено 776 выездных налоговых проверок.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной поправкам в Налоговый кодекс, которые войдут в силу с января 2020 года, сказал замминистра налогов Сахиб Алекперов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, за 2019 год министерство по налогам осуществило 776 выездных налоговых проверок, в то время, как в 2018 году их количество составило 1532. До этого количество таких проверок исчислялось десятками тысяч.

Также для формирования справедливой конкурентной среды в Кодекс был добавлен ряд стимулирующих статей и жёстких санкций в отношении лиц, обдуманно и намеренно нарушающих закон и предпринимающих попытку уклонения от налогов.

В частности, ожидается интеграция кассовых аппаратов во все частные структуры, где проводятся торговые операции. Предусматривается наличие кассовых аппаратов везде, где могут быть проведены торговые операции.