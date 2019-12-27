Азербайджану и другим прикаспийским странам удалось сблизить свои позиции в 2019 году.

Об этом сказал Day.Az российский эксперт, редактор издания "Каспийский вестник" Владислав Кондратьев.

"В 2019 году ситуация в Каспийском регионе развивалась главным образом под влиянием позитивных результатов проведения Пятого каспийского саммита, по результатам которого после более чем 20 лет переговоров была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Достижением уходящего года следует признать успешно проведенную ратификацию Конвенции законодательными органами Туркменистана, Казахстана, Азербайджана и России. До настоящего времени не завершены соответствующие процедуры только иранской стороной", - отметил Кондратьев.

Достаточно активно представители прикаспийских стран поработали над реализацией поручений глав государств, отданных по результатам пятого саммита, добавил эксперт.

"В целях выполнения Конвенции и обзора сотрудничества на Каспии запущен механизм регулярных консультаций высокого уровня под эгидой министерств иностранных дел пяти стран (РГВУ), в рамках которого было проведено два заседания - в феврале в Баку и в апреле в Нур-Султане. Стороны проводят процедуру согласования около десяти проектов пятисторонних соглашений по вопросам сотрудничества на Каспии, в том числе и таких значимых, как соглашения о мерах доверия в сфере военной деятельности, о секретариате Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, о сотрудничестве в сфере научных исследований на Каспийском море. Разрабатываются протоколы к соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море", - подчеркнул Кондратьев.

Важные события произошли и в военной сфере, добавил он. "23 апреля в Астрахани состоялась первая встреча делегаций оборонных ведомств прикаспийских стран по обсуждению вопросов, связанных с ходом выполнения Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, подписанного на Пятом каспийском саммите. В октябре в Санкт-Петербурге состоялась третья рабочая встреча командующих Военно-морскими силами прикаспийских государств, по итогам которой стороны подписали протокол, предусматривающий сотрудничество в сфере безопасности, подготовки кадров, технических и морских спасательных служб. Эти мероприятия, несомненно, являются важными шагами на пути встречного движения флотов прикаспийских государств к формированию единого безопасного морского пространства в Каспийском море", - отметил эксперт.

По его словам, конечно, нельзя забывать и о проведении в августе Первого Каспийского экономического форума в Ашхабаде, который призван стать площадкой для налаживания конструктивного сотрудничества государств региона в торгово-экономической сфере.

"Однако каспийскую повестку 2019 года всё же не получится охарактеризовать только в позитивных тонах. Прежде всего, беспокойство вызывает замедление темпов переговорного процесса прикаспийских стран в рамках Рабочей группы высокого уровня, участники которой работают над Соглашением о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, важное для окончательного разграничения морской акватории. Третье её заседание переносилось дважды. Изначально оно должно было проводиться в июле в Иране, но его перенесли на октябрь в Россию. До настоящего времени заседание РГВУ так и не проведено. Не исключено, что перенос заседания связан с незавершенностью процесса ратификации Конвенции в Иране", - сказал Кондратьев.

Таким образом, подводя итоги 2019 года, следует констатировать, что, несмотря на ряд сложных и спорных моментов во взаимоотношениях стран "каспийской пятерки", 2019 год, безусловно, можно назвать успешным, отметил эксперт. "Информационная повестка в регионе была полна событиями позитивного плана. Это позволяет обоснованно рассчитывать, что благоприятной вектор развития ситуации на Каспии сохранится не только в 2020 году, но и в более отдаленной перспективе", - добавил Владислав Кондратьев.