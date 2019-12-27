Желаете построить удачную карьеру в AccessBank-е? Хотите превратиться в высококвалифицированного кадра и профессионала своей сферы? Тогда не упустите шанс принять участие в новом сезоне проекта "Access Bankers School"!

Целью проекта, который продлится 12 недель, является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи. 

Кандидаты, принимающие участие в проекте, пройдут подготовку в головном офисе Банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро-, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.

Требования к кандидатам:

  • Как минимум степень бакалавра 
  • Умение работать в команде 
  • Аналитическое мышление 
  • Желание построить карьеру в AccessBank-е 
  • Желание и возможность работать в региональных филиалах 
  • Приветствуется знание русского и / или английского языка 
  • Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом 

Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:

  • Уникальная возможность профессионального развития 
  • Гарантированная зароботная плата в период обучения 
  • Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка 
  • Возможность карьерного роста в AccessBank-е 

Для участия в проекте "Access Bankers School" зарегистрируйтесь до 31 января 2020-го года. В течение последующих трех недель будет осуществлен отбор среди кандидатов, прошедшим же будет предоставлена информация посредством электронного письма, звонка или SMS-оповещения.

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