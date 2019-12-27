Желаете построить удачную карьеру в AccessBank-е? Хотите превратиться в высококвалифицированного кадра и профессионала своей сферы? Тогда не упустите шанс принять участие в новом сезоне проекта "Access Bankers School"!

Целью проекта, который продлится 12 недель, является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи.

Кандидаты, принимающие участие в проекте, пройдут подготовку в головном офисе Банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро-, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.

Требования к кандидатам:

Как минимум степень бакалавра

Умение работать в команде

Аналитическое мышление

Желание построить карьеру в AccessBank-е

Желание и возможность работать в региональных филиалах

Приветствуется знание русского и / или английского языка

Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом

Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:

Уникальная возможность профессионального развития

Гарантированная зароботная плата в период обучения

Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка

Возможность карьерного роста в AccessBank-е

Для участия в проекте "Access Bankers School" зарегистрируйтесь до 31 января 2020-го года. В течение последующих трех недель будет осуществлен отбор среди кандидатов, прошедшим же будет предоставлена информация посредством электронного письма, звонка или SMS-оповещения.