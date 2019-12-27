Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e (R)
Желаете построить удачную карьеру в AccessBank-е? Хотите превратиться в высококвалифицированного кадра и профессионала своей сферы? Тогда не упустите шанс принять участие в новом сезоне проекта "Access Bankers School"!
Целью проекта, который продлится 12 недель, является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи.
Кандидаты, принимающие участие в проекте, пройдут подготовку в головном офисе Банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро-, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.
Требования к кандидатам:
- Как минимум степень бакалавра
- Умение работать в команде
- Аналитическое мышление
- Желание построить карьеру в AccessBank-е
- Желание и возможность работать в региональных филиалах
- Приветствуется знание русского и / или английского языка
- Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом
Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:
- Уникальная возможность профессионального развития
- Гарантированная зароботная плата в период обучения
- Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка
- Возможность карьерного роста в AccessBank-е
Для участия в проекте "Access Bankers School" зарегистрируйтесь до 31 января 2020-го года. В течение последующих трех недель будет осуществлен отбор среди кандидатов, прошедшим же будет предоставлена информация посредством электронного письма, звонка или SMS-оповещения.
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