В Азербайджане могут ввести дифференцированную ставку НДС
Министерство налогов Азербайджана рассматривает введение дифференцированной ставки налогов на добавленную стоимость. Об этом сказал журналистам заместитель министра налогов Сахиб Алекперов, сообщает Trend с мероприятия, передает Day.Az.
По словам Алекперова, в целом, сегодня существует мировая практика применения дифференцированного НДС, в связи с чем минналогов всерьез рассматривает вопрос ее применения в Азербайджане.
Тем не менее, отметил замминистра, в связи с незавершенностью полного учета налогоплательщиков задача внедрения подобной ставки становится сложной в силу неизбежности в таких условиях ряда проблем и нарушений.
"Тем не менее, вопрос применения дифференцированной ставки НДС может найти свое решение уже в ближайшем будущем", - подытожил Алекперов.
Отметим, что на сегодняшний день ставка НДС в Азербайджане составляет 18 процентов.
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