https://news.day.az/economy/1189570.html Сахиб Алекперов: Применение дифференциального НДС без решения проблемы учета может вызвать большие проблемы
Сахиб Алекперов: Применение дифференциального НДС без решения проблемы учета может вызвать большие проблемы
Для перехода на дифференциальный налог на добавочную стоимость (НДС) необходимо правильное ведение учета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.
Замминистра сообщил, что ведомство не против применения дифференциального НДС.
"Мы не можем применить его, потому что учет ведется неправильно. В первую очередь должна быть решена проблема учета. Применение дифференциального НДС без решения проблемы учета может вызвать большие проблемы. Считаю, что эта проблема будет разрешена в ближайшем будущем", - сказал Сахиб Алекперов.
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