Для перехода на дифференциальный налог на добавочную стоимость (НДС) необходимо правильное ведение учета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

Замминистра сообщил, что ведомство не против применения дифференциального НДС.

"Мы не можем применить его, потому что учет ведется неправильно. В первую очередь должна быть решена проблема учета. Применение дифференциального НДС без решения проблемы учета может вызвать большие проблемы. Считаю, что эта проблема будет разрешена в ближайшем будущем", - сказал Сахиб Алекперов.