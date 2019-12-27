https://news.day.az/economy/1189571.html Стало известно, когда Турция начнет получать газ по TANAP в полном объеме
Стало известно, когда Турция начнет получать газ по TANAP в полном объеме
В рамках торговых операций с момента сдачи в эксплуатацию до сегодняшнего дня посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP) с газо-конденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Турцию было транспортировано 3,5 млрд кубометров газа.
Об этом АПА сообщил руководитель по внешним связям "SOCAR Turkey" Мурат ЛеКомпте, передает Day.Az.
По его словам, с июня 2020 года посредством TANAP (в рамках Faza-0) Турция начнет получать газ в полном объеме - 6 млрд кубометров.
Отметим, с июня текущего года по июнь 2020 года посредством TANAP в Турцию предполагается транспортировка 4 млрд кубометров природного газа.
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