В рамках торговых операций с момента сдачи в эксплуатацию до сегодняшнего дня посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP) с газо-конденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Турцию было транспортировано 3,5 млрд кубометров газа.

Об этом АПА сообщил руководитель по внешним связям "SOCAR Turkey" Мурат ЛеКомпте, передает Day.Az.

По его словам, с июня 2020 года посредством TANAP (в рамках Faza-0) Турция начнет получать газ в полном объеме - 6 млрд кубометров.

Отметим, с июня текущего года по июнь 2020 года посредством TANAP в Турцию предполагается транспортировка 4 млрд кубометров природного газа.