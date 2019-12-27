В Налоговом кодексе Азербайджана внесен ряд изменений в связи с уменьшением налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства.

Об этом сказала начальник налоговой политики министерства налогов Самира Мусаева, сообщает Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По словам Мусаевой, изменения, связанные с повышением ставок акцизов на ряд акцизных товаров, оптимизацией ставок акцизов на другие товары, добавлением алкогольных напитков без акцизов в перечень товаров и совершенствованием налогового контроля на товары без акцизов, а также отменой упрощенного метода налогообложения лицами, занимающимися строительством зданий, и обеспечением их функционирования в едином налоговом режиме, такие изменения, как отмена упрощенного нотариусом налогового привлечения в собственность юридических лиц жилых и нежилых помещений и привлечение этих операций к НДС и налогу на прибыль, преследуют цель расширения налогооблагаемой базы.

Также, отметила начальник налоговой политики, в Налоговый кодекс впервые включено понятие "группа транснациональных компаний", и предприятиям-резидентам, входящим в эту группу, необходимо представить в налоговый орган отчет на определенных условиях.