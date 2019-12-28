Урожайность хлопка в Азербайджане выросла на 64,2 процента относительно 2018 года. Об этом сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, передает Day.Az.

Так, по данным на 27 ноября 2019 года, урожайность хлопка составила 29 центнеров на гектар. Этот показатель выше на 11,4 единицы по сравнению с прошлым годом.

"Учитывая, что сбор хлопка еще продолжается, можно сказать, что к концу сезона показатели производства и урожайность немного повысятся" - сказали в министерстве

По всем районам, где выращивается хлопок, показатель урожайности вырос выше среднего показателя урожайности за 2018 год.

Причиной повышения урожайности в текущем году министерство называет неукоснительное соблюдение правил агротехнического ухода, высокий уровень обеспечения удобрениями и сбор урожая без потерь. Меры государственной поддержки по стимулированию производителей хлопка также повлияли на рост производительности и производства. Динамичный рост показателей производительности в целом был связан с последовательной и целенаправленной работой в этой области.

Отметим, что в 2019 году посевная площадь хлопка уменьшилась на 32,4 тысячи гектара и составила 100,1 тысячи гектаров. Вместе с тем по состоянию на 27 ноября 2019 года в стране произведено 290,145 тысячи тонн сырого хлопка, что на 74 тысячи тонн или 34,1 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года, и в целом, на 23,8 процента больше, чем в прошлом году.

Также за 10 месяцев 2019 года экспортировано 63,1 тысячи тонн хлопкового волокна на общую сумму 90.5 миллиона долларов США, 10.3 тысячи тонн хлопкового волокна на сумму 24.5 миллиона долларов США. Основная часть экспорта волокна осуществлена в Турцию (56.2 тысячи тонн) и Иран (6.5 тысячи тонн), а экспорт пряжи - в Турцию (6.2 тысячи тонн) и Россию (3.6 тысячи тонн).

В целом, экспортная география Азербайджана включает Швейцарию, Египет, Беларусь, Бангладеш, Украину, Польшу, Бельгию.