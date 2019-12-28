https://news.day.az/economy/1189670.html Азербайджан значительно нарастил экспорт нефти в Индию
Азербайджан значительно нарастил экспорт нефти в Индию
В январе-ноябре этого года Индия импортировала из Азербайджана 56,2 тыс. баррелей нефти в сутки, что на 35,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Как сообщает АПА со ссылкой на Reuters, в целом в течение 11 месяцев этого года Индия импортировала 4,47 миллиона баррелей в день, что на 1,7% меньше, чем за тот же период 2018 года, передает Day.Az.
В этом году в страну импортировано больше всего нефти из Ирака. За одиннадцать месяцев 2019 года этот показатель составил 1,05 млн. баррелей в день, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 9,3%.
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