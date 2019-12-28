В январе-ноябре этого года Индия импортировала из Азербайджана 56,2 тыс. баррелей нефти в сутки, что на 35,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщает АПА со ссылкой на Reuters, в целом в течение 11 месяцев этого года Индия импортировала 4,47 миллиона баррелей в день, что на 1,7% меньше, чем за тот же период 2018 года, передает Day.Az.

В этом году в страну импортировано больше всего нефти из Ирака. За одиннадцать месяцев 2019 года этот показатель составил 1,05 млн. баррелей в день, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 9,3%.