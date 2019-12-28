На минувшей неделе (23-28 декабря) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 68,48 доллара за баррель, что на 1,09 доллара ниже показателя предыдущей недели, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 69,09 доллара за баррель, минимальная - 67,83 доллара.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 61,80 доллара за баррель, что на 0,98 доллара ниже показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 64,39 доллара за баррель, минимальная - 60,83 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 68,62 доллара за баррель, что на 0,25 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 69,37 доллара за баррель, минимальная - 67,84 доллара за баррель.