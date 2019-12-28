В министерстве сельского хозяйства Азербайджана состоялось совещание на тему "Ситуация в обеспечении пестицидами на 2020 год и предстоящие задачи".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство, в мероприятии приняли участие представители минсельхоза, Агентства аграрных услуг, научно-исследовательских институтов, а также местные и зарубежные специалисты компаний-импортеров пестицидов, передает Day.Az.

Заведующий отделом организации и мониторинга растениеводства министерства Рафаил Гулиев сообщил, что зерноводство, играет стратегическую роль в обеспечении продовольственной безопасности населения страны и постоянно находится в центре внимания.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в целом по республике осенний сев зерновых осуществлен в оптимальный период, то есть в октябре-ноябре, в том числе на 27 декабря 2019 года пшеница засеяна на 630 тысячах гектаров, ячмень - на 362 тысячах гектаров, а на 20 тысячах гектаров тритикале.

"В этом году подготовительные работы к пахоте и севу были начаты раньше. Уже в июль-августе было вспахано 450 тысяч гектаров земли, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом. В пашню внесено 55 тысяч тонн удобрений. Предпочтение было отдано поочередной вспашке. На 35-40 процентах пахотных полей в ходе сева зерновых был применен именно такой метод. Помимо этого, несмотря на неблагоприятные метеоусловия, аномально теплую погоду, сильную засуху и нехватку воды для орошения, на 50 процентах посевных площадей оросительные работы уже завершились", - сказал Гулиев.

Он добавил, что одной из основных задач, стоящих перед хозяйственными субъектами, фермерами, наряду с применением инновационных технологий для достижения высокой урожайности, является правильная организация борьбы с сельскохозяйственными вредителями и заболеваниями. В ходе совещания была также отмечена важность выбора и применения пестицидов, которые позволяют на ранней стадии бороться на посевных полях с сорняками.

Участники мероприятия были подробно проинформированы о применении новых пестицидов в борьбе с заболеваниями и вредителями, правилах технической безопасности при работе с ними, фундаментальных принципах перехода к интегрированной борьбе с болезнями и вредителями и применении новых инновационных технологий.