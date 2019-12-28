Сегодня в поселке Горан Геранбойского района были завершены газификационные работы, передает Day.Az со ссылкой на производственное объединение (ПО) "Азеригаз".

В сообщении отмечается, что по итогам работы, выполненной на основе государственной программы, 109 частных жилых домов в поселке были обеспечены подачей природного газа.

"Были проведены газовые линии различного диаметра длиной 8,6 тысячи метра, в домах установлены газовые счетчики. Для газификации поселка был сдан в эксплуатацию новый газораспределительный пункт (ГРП)", - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2019 году в регионах страны была предусмотрена газификация 61 населенного пункта и 31 нового жилого массива. Программой было охвачено 14,277 тысячи жилых домов. В текущем году в Баку на первом этапе планировалась газификация 22 новых жилых массивов. Программа охватывала 4,607 тысячи частных жилых домов.

В шести массивах завершена газификация и осуществлена подача природного газа. Работы в других массивах будут завершены в первом квартале 2020 года. Таким образом, уровень газификации жилого сектора по стране достиг 96 процентов.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.