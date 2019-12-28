С целью улучшения энергоснабжения Бинагадинского района Баку ОАО "Азеришыг" полностью реконструировало 110/35/6- киловольтную подстанцию "ЕТК-4".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года, сказал руководитель пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, на подстанции построены 110-киловольтная открытая, 35- и 6- киловольтные закрытые устройства, она снабжена элегазовым и вакуумными электрическим оборудованием. Также установлен трансформатор силой 2х40 мегаватт. Закрытые распределительные устройства размещены в двухэтажном здании, где для рабочего персонала созданы все необходимые условия. На территории Хазарского района построена и введена в эксплуатацию 35/6-киловольтная подстанция "Бина Агро" мощностью 2х25 мегаватт.

Руководитель пресс-службы также рассказал о проделанных работах в Хатаинском, Ясамальском, Наримановском, Сабаильском, Бинагадинском, Хазарском, Сураханском районах столицы. Танрыверди Мустафаев добавил, что аналогичная работа проведена по всей республике, в том числе в Агстафинском, Билясуварском, Агдамском, Хызынском районах и городе Сумгайыт.

По его словам, полностью реконструированы 110/35/10-киловольтная подстанция "Бейлаган-1" мощностью 2х25 мегаватт в Бейлаганском районе, 110/35/10-киловольтная подстанция "Габала" мощностью 2х40 мегаватт в Габалинском районе и 110/35/10-киловольтная подстанция "Агдаш" мощность 2х2,5 мегаватт в Агдашском районе, в церемонии открытия которых 13 февраля и 28 декабря 2019 года принимал участие Президент Ильхам Алиев.

"Для улучшения энергоснабжения города Баку, обеспечения растущей потребности работы в 10/35/10-киловольтной подстанции "Бузовна-1" мощностью 2х40 мегаватт, построенной в Хазарском районе, и 110/35/10-киловольтной подстанции "Байрамзаде" мощностью 2х50 мегаватт, построенной в Ясамальском районе, находятся на стадии завершения, а строительные работы на 110/35/6-киловольтной подстанции "Пираллахы" мощностью 2х40 мегаватт в Пираллахинском районе продолжаются", - отметил Мустафаев.

По его словам, за отчетный период в Баку и регионах установлен 161 комплектный трансформаторный пункт, проведено и отремонтировано около 3600 километров воздушных линий электропередач различного напряжения. В 2019 году проверено техническое состояние оборудования в 101 110-киловольтных, в 347 35-киловольтных, 2895 10 и 6-киловольтных подстанциях, 80 километров 110-киловольтных, 510,2 километра 35-вольтных, 1567,8 километра 10 и 6-киловольтных, около 1600,4 километра 0,4-киловольтных линий электропередач, с целью устранения обнаруженных неполадок проведены ремонтные и испытательные работы, капитально отремонтированы 452 10 и 6-киловольтных трансформатора, добавил он.

"Для снижения потерь в электричестве, ведения точного учета использованного электричества в 46 районах, 76 селах и поселках осуществлены реконструкционные работы, и за отчетный период эти работы были завершены в 19 селах.

В целом за прошедший период восстановлены учетные данные по 281 300 потребителям, в том числе 264 200 единиц по категории населения. В результате проведенных работ объем поставленной потребителям электроэнергии составил 17 216,5 тысячи киловатт-часов, а общий уровень сбора оплаты был доведен до 95,6 процента.

На ветряных электростанциях в поселках Новая Яшма и Шурабад произведено 84 млн киловатт-часов электроэнергии", - добавил представитель "Азеришыг".

Танрыверди Мустафаев добавил, что также расширяется список услуг, оказываемых абонентам посредством Центров "ASAN Kommunal", и в настоящее время их число достигло 16 видов.