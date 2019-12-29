На мировых рынках сразу два тренда на повышение цен: 2019 год стал рекордным для золота, цены на этот металл бьют рекорды. Не менее позитивно развивается и ситуация с ценами на нефть. Все это - очень хорошие новости для экономики Азербайджана. Благодаря проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политике наша страна далеко продвинулась в развитии частного сектора и ненефтяных отраслей производства. В то же время дальнейшее расширение ненефтяного сектора и обеспечение роста социальных выплат, пенсий и зарплат требует серьезных финансовых ресурсов. А рост цен на золото и нефть - это дополнительный приток средств в иностранной валюте, который может быть направлен именно на это.

Золото: рекордный рост цен

Золото буквально за день подорожало сразу на 16 долларов: котировки на мировых рынках выросли до более 1500 долларов за унцию. В целом же в текущем году мировые цены на золото поднялись более чем на 15%, продемонстрировав сильнейший рост за последние девять лет.

Главным фактором роста называется глобальное понижение процентных ставок на фоне торговой войны между США и Китаем, а также усиление геополитических неопределенностей в Европе в связи с выходом Великобритании из ЕС. По прогнозам гонконгского аналитика Джаспера Ло, который приводит South China Morning Post, в следующем году золото может подорожать до 20%, достигнув отметки $1774 за унцию.

"В конце этого года и начале следующего инвесторы будут открывать и закрывать позиции по золоту, что обеспечит стабильность цен. Мы ожидаем, что поддержку стоимости золота окажут торговый конфликт США и Китая, внешнеполитическая напряженность и очень низкие процентные ставки", - отметил управляющий директор MKS Dubai Фредерик Паницутти (Frederic Panizzutti), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Что же касается цен на 2020 год, то и здесь ожидания аналитиков схожи.

Goldman Sachs встает на сторону увеличения мировых цен на золото. В декабре 2019 г. банк озвучил ставку на следующие 12 месяцев - $1600 за унцию, пишет CNBC. Аналитик американского банка Михаил Спрогис объясняет позитивный прогноз сразу несколькими факторами: неопределенность в выборах президента США в 2020 г., торговая напряженность и низкая корреляция котировок золота с другими активами.

А вот Аналитики Citigroup говорят о замедлении экономического роста в США и снижении процентных ставок, пишет Financial Times. По их мнению, эта тенденция продолжится. На фоне неопределенности по поводу президентских выборов цены на золото могут достичь $2000, поставив новый рекорд. Текущий максимум был установлен в сентябре 2011 г. - $1921,17 за унцию. В прогноз также закладывается такой драйвер, как отрицательная доходность облигаций США.

Таким образом очевидно, что рост, наблюдаемый сейчас, продолжится, и золото ещё больше укрепит свои позиции не только как отличный инструмент для резервирования, но и как источник дохода для стран, где оно добывается.

Что касается добычи золота в Азербайджане, то по данным официальной статистики в январе-октябре 2019 года в Азербайджане было произведено 3 111,2 кг золота - и это на 7,3% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

В то же время, компания Anglo-Asian Mining, добывающая в Азербайджане золото и серебро, только в первом полугодии 2019 года выработала почти 40 тысяч унций золотого эквивалента, что на семь процентов больше объемов аналогичного периода прошлого года. По прогнозным данным, к концу текущего года компания выйдет на отметку в 82-86 тысяч унций золота.

Нефть: ценовой максимум и прогнозы на 2020 год

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в стоимости на 0,3%, составив 66,95 долларов за баррель. Котировки вновь выросли, достигнув трехмесячных максимумов на фоне позитивных экономических данных и оптимизма в отношении торговой сделки США и Китая, сообщают "Вести.Экономика".

В уходящем году цена Brent подскочила более чем на четверть, а стоимость WTI выросла примерно на 35%. При этом в течение года события развивались неоднозначно, заставляя рынки волноваться. В январе Brent подорожала с 55 до 75 долларов благодаря договоренности ОПЕК+ сократить добычу с начала года на 1,2 миллиона баррелей в сутки. А в августе снова стоила меньше 60-ти. В середине сентября цены резко подскочили из-за атаки дронов на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Через пару недель вернулись на прежний уровень - сказались опасения инвесторов по поводу избытка предложения. Впрочем, к декабрю Brent опять котировалась на уровне 65 долларов - на заседании ОПЕК+, которое состоялось 6 декабря, договорились о снижении добычи на два миллиона баррелей в день.

Но не все так радужно: дело в том, что договоренности в рамках сделки ОПЕК+ и так достаточно шаткие, будут в силе только до марта 2020 года, и что произойдет с ценами, до конца не ясно. И если страны-участницы сделки не договорятся снова в марте будущего года, то одно из важнейших факторов роста цен на нефть больше не будет. А значит и цены не только перестанут расти, но и могут существенно снизиться.

Впрочем, несмотря на все усилия, страны ОПЕК+ могут не удержать комфортные цены. Они ограничивают предложение, но вот на спрос влиять не в состоянии. А он, этот спрос, не растет. Более того, наоборот в мире все больше снижается спрос на автомобили - пожалуй, один из важнейших факторов.

Немаловажно и то, что краха сланцевой нефтедобычи, о котором так много говорилось экспертами по всему миру, так и не произошло. Более того, сланец коренным образом изменил ситуацию на рынке. За 10 лет Соединенные Штаты из серьезного импортёра превратились в одного из крупнейших игроков на рынке. Судите сами: по данным Управления энергетической информации США (EIA), в декабре суточная добыча достигла 12,8 миллиона баррелей, хотя еще в начале 2010-го было лишь около 5,5 миллиона. В ноябре Штаты впервые с 1973 года стали нетто-экспортерами нефти и нефтепродуктов.

Но даже это не повод для пессимизма. Сланцевая нефть - лёгкая и выгодная только на первый взгляд: дело в том, что технология ее добычи необычна и недешева. А запасы легкодоступной сланцевой нефти невелики, и они истощаются. Это означает, что чем дальше, тем менее прибыльной будет такая добыча, а значит ее объемы будут сокращаться. Безусловно, развитие технологий позволит обойти этот фактор, снова снизит себестоимость добычи. Но разработка и внедрение таких технологий будет достаточно недешевым удовольствием. Таким образом, рывок, сделанный США, - явление в каком-то смысле временное.

Стоит вспомнить про продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке: кажущаяся вечной война в Сирии, военная операция Турции в Ливии, нестабильность в Ираке и то спадающее, то нарастающее противостояние Ирана и западных стран делают сценарий сильного снижения цен на нефть маловероятным.

Аналитики и вовсе рисуют довольно радужную картину. В Международном энергетическом агентстве (МЭА), например, ожидают, что цена нефти достигнет 88 долларов за баррель к 2030-му году и будет показывать дальнейший рост - до 103-х долларов за баррель к 2040-му году. Такие данные приводятся в годовом обзоре World Energy Outlook 2019. При этом, в соответствии с ожиданиями МЭА, цена на нефть будет более 100 долларов за баррель в период между 2030 и 2035 годами. Этот прогноз предусматривается в так называемом сценарии Stated Policies, предполагающем политику, цель которой состоит в сокращении использования ископаемых видов топлива из-за обращения к возобновляемым видам энергии. В базовом сценарии, по прогнозу, стоимость нефти к 2030-му году составит 111 долларов за баррель, к 2040-му году - 134 доллара за баррель.

Азербайджан: продуманная стратегия

Как видно из прогнозов, ситуация на рынках золота и нефти будет развиваться для Азербайджана по выгодному и благоприятному сценарию. Конечно, наша страна не лидирует в плане объемов добычи золота в мире и не обладает настолько значительными запасами нефти, как Саудовская Аравия. Но тем не менее, и золото, и энергоресурсы стали стабильным и достаточно полным источником доходов для государства.

В отличие от многих других стран-экспортеров разного рода ресурсов, наша страна активно вкладывалась в развитие ненефтяной экономики. Политика Президента Ильхама Алиева по инвестированию нефтяного капитала в развитие реального сектора экономики, возрождению традиционных для Азербайджана сельскохозяйственных отраслей и, конечно, в революционные социальные преобразования доказала свою эффективность.

Тем не менее, цены на нефть имеют важное значение для Азербайджана и государственного бюджета, доходы и расходы которого сводятся с учетом динамики цен. В текущем году в бюджете заложена цена на нефть на уровне 60 долларов за баррель. В проекте госбюджета на 2020 год правительство страны рассчитывает уже на 55 долларов за баррель. Доходы госбюджета на 2020 год прогнозируются на уровне 24,48 миллиарда манатов, а расходы - 25,62 миллиарда манатов.



Разумеется, что чем выше цены на нефть, тем больше будут доходы, и значит тем комфортнее страна будет покрывать собственные расходы. Необходимо поддерживать рост социальных выплат и заработных плат, вкладываться в дальнейшее развитие ненефтяного сектора и сельского хозяйства и многое другое. Нельзя забывать и про инфраструктурные проекты. Все это требует средств, и средств немаленьких.

В этой ситуации значительный рост цен на полезные ископаемые и металлы, которые добываются в Азербайджане, станет ещё одним позитивным фактором, который сделает развитие нашей страны более устойчивым.

Но важно отметить, что цены на нефть, золото и другое сырье не являются единственным фактором, от которых зависит экономический баланс в нашей стране. Именно политика диверсификации национальной экономики, к которой Азербайджан пришел много лет назад благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, уберегла нашу страну от самых чувствительных ударов глобального экономического кризиса и стала залогом нынешнего процветания нашей страны и царящей в Азербайджане стабильности. Государство демонстрирует, что видит четкий путь развития страны и следует ему. Граждане сплочены вокруг Президента Ильхама Алиева и доверяют выбранному им политическому и экономическому курсу.



Гражданское единство, необходимые реформы и эффективное управление имеющимися средствами - в этом простой и надежный залог азербайджанской устойчивости к любым колебаниям цен.

Э.Ибрагимов