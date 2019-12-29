Пара троек, пара пятерок и, наконец, "Шеш-Гоша"! Нашими следующими счастливыми победителями стала семья, у которой 3 раза выпали пары! После 30% и 50%-ых скидок на два товара, третий товар забрали бесплатно, бросив "Шеш-Гоша"!

Сотни людей уже получили БЕСПЛАТНЫЙ iPhone, холодильник, мебель и другие дорогие Новогодние подарки в Kontakt Home, бросив всего лишь кости. Эти счастливые моменты можно посмотреть ниже:

Новогоднее настроение - это ожидание чудес и подарков. Kontakt Home дарит вам возможность испытать свою удачу и ощутить праздничную атмосферу уже сейчас! Иногда стоит всего лишь бросить кости, чтобы фортуна улыбнулась вам! До 13 января в любом из магазинов Kontakt Home действует новогодняя кампания - "Шеш-Гоша".

При покупке любого товара на любую сумму за наличные деньги вы можете воспользоваться шансом бросить кости на отведенном для этого стенде и дальше начинается самое интересное! Если выпадет "шеш гоша" (две шестерки) , то магазин возвращает вам всю уплаченную за товар сумму, то есть купленный товар обходится вам совершенно бесплатно!

Если выпадут две пятерки, то ваш выигрыш - возврат 50% от выплаченной суммы.

Если выпадут две четверки, то купленный товар вам обойдется со скидкой в 40%.

Две тройки на кубиках - 30%.

Две двойки - 20% и две единицы - 10%.

Согласитесь, это такая приятная опция при покупке товара заодно прочувствовать игровой азарт, новогодний настрой и, возможно, выйти победителем в этой веселой игре!

А вы уже купили подарки близким или все еще собираетесь потратиться на качественнные бытовые приборы для мам и жен или купить навороченный гаджет для сыновей и дочерей? Совместите этот приятный процесс покупки с реальным шансом окупить свои приобретения до 100% с помощью простых игральных костей!

Помните, Санта спешит к нам на всех парах! Присоединяйтесь к числу удачливых клиентов, которым повезло бросить "шеш гоша". Если они смогли, почему бы и вам не попробовать?