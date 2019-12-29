Число абонентов, обеспеченных в Азербайджане газом, достигло 2 262 242.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам года сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, из них 1 234 000 пользуются мини смарт-счетчиками.

Со следующего года число абонентов увеличится еще на 112 тысяч.

Р.Алиев добавил, что в 2020 году предпочтение будет отдано установке механических счетчиков.