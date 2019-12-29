https://news.day.az/economy/1190011.html "Азеригаз" рассказал об установлении механических счетчиков
"Азеригаз" рассказал об установлении механических счетчиков
Число абонентов, обеспеченных в Азербайджане газом, достигло 2 262 242.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам года сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, из них 1 234 000 пользуются мини смарт-счетчиками.
Со следующего года число абонентов увеличится еще на 112 тысяч.
Р.Алиев добавил, что в 2020 году предпочтение будет отдано установке механических счетчиков.
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