С начала деятельности Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) с активами в размере 271 миллион долларов до 2019 года средства фонда превысили 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на материал SOFAZ, посвященный 20-летию его деятельности, передает Day.Az.

Как сообщается, с момента создания Фонда до 30 ноября текущего года в Фонд поступило около 158,4 миллиарда долларов, из которых 151,5 миллиарда составляют доходы, связанные с осуществлением нефтяных и газовых соглашений, а 6,9 миллиарда долларов - это доходы, полученные от управления средствами, собранными в Фонде.

"Одним из важных проектов, которые финансировал SOFAZ, является "Государственная программа на 2007-2015 годы по образованию азербайджанской молодежи за рубежом". В рамках данной программы около 3,5 тысячи молодых людей получили возможность обучаться в самых престижных вузах в 32 странах мира, что является крупнейшими инвестициями Фонда, направленными на дальнейшее развитие страны, а также рост кадрового потенциала. В целом на реализацию всех этих проектов Фонд израсходовал 9,4 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, одной из основных задач Фонда является эффективное размещение собранных средств с учетом возможных рисков и обеспечение их устойчивого дохода для будущих поколений. Основу деятельности Фонда в этом направлении составляет создание диверсифицированного глобального инвестиционного портфеля, рассчитанного на долгосрочный период.

В настоящее время активы, включенные в диверсифицированный инвестиционный портфель Фонда, хранятся в финансовых активах, таких как облигации, акции, недвижимость и золото, выраженные в долларах, евро, британских фунтах стерлингов и других валютах более чем в 50 странах мира.

В настоящее время Госнефтефонд является акционером более 1600 крупнейших компаний мира только за счет акций, котируемых на бирже.

SOFAZ осуществлял прямые инвестиции в недвижимость в таких городах, как Лондон, Москва, Париж, Токио, Сеул, как Европа, Азия и регионы Тихого океана.

С момента начала своей деятельности SOFAZ является признанным на международном уровне, в том числе многими авторитетными организациями мира, учреждением, основными принципами которого являются прозрачность и подотчетность.

Отметим, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан в 1999 году с целью сбора, эффективного управления доходами от реализации соглашений по нефтегазовым ресурсам и обеспечения их сохранности для будущих поколений.