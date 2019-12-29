В текущем году в регионах предусматривалась газифицикация 61 населенного пункта и 31 нового жилого массива, передает Day.Az со ссылкой на производственное объединение (ПО) "Азеригаз".

Напомним, что вчера была полностью выполнена программа газификации, а последним населенным пунктом, который был обеспечен подачей природного газа в рамках этой программы, стал поселок Горан в Геранбойском районе.

Как отмечается, программа по газификации за текущий год охватила 14,227 тысячи частных жилых домов.

"В текущем году в Баку на первом этапе была предусмотрена газификация 22 новых жилых массивов. Программа газификации охватывает 4,607 тысячи частных домов. В шести массивах завершены работы по газификации. Газовые работы в других массивах завершатся в первом квартале 2020 года", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, уровень газификации сектора населения по стране достиг 96 процентов. Для сравнения, уровень газификации в Азербайджане, по данным на первое января 2010 года, составлял 62,2 процента. В настоящее время этот показатель выше на 33,8 процента.

Как сообщается, в текущем году были предприняты серьезные шаги в сфере приема в эксплуатацию многоэтажных зданий. За 11 месяцев 2019 года газом были обеспечены 340 зданий.