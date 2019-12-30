Grand Hayat порадовал своих жителей в праздничные дни подачей природного газа в квартиры.



Группа Компаний Yeni Hayat, являющаяся одним из передовых участников строительного сектора страны, дала старт газификации квартир в жилом комплексе Grand Hayat - очередном успешном проекте компании.



Так, жители построенной в одной из благоприятной с инфраструктурной точки зрения части города - по адресу Тбилисский проспект, 1054, комплекса Grand Hayat отметят праздники в своих теплых квартирах.



Созданная в 2002 году, отличающаяся своими новыми идеями и новаторством Группа компаний Yeni Həyat вот уже более 15 лет славится как одна из самых передовых компаний в строительном секторе страны. За этот период компания осуществила ряд инновативных и амбициозных проектов, каждый из которых являясь уникальной с точки зрения архитектурной и инженерной мысли сможет стать достойным наследием для грядущего поколения.



Отметим, что строительство комплекса Grand Hayat осуществляется в рамках концепции качества "7S", тем самым объединяя в себе все необходимые стандарты и элементы комфортной жизни, такие как "Полное обслуживание зданий - 1S", "Отремонтированные квартиры -2S", "Парк отдыха - 3S", "Гипермаркет - 4S", "Спортивный и оздоровительный центр -5S", "Детский сад и дошкольное образование - 6S", "Развлекательный центр - 7S".



В комплексе можно приобрести готовые к ремонту, а также оставшиеся в ограниченном количестве комфортабельные 1,2,3 и 4 комнатные квартиры как за наличную оплату, так же посредством 20-летнего упрощенного кредитования. Отметим, что в случае наличной оплаты предоставляется скидка в размере 100 AZN за каждый квадратный метр.



Для дополнительной информации можно обратиться в Центр по продажам (пр. Нобеля 15, Торговый Центр "Megafun", 1-ый этаж), Презентационный офис, организованный в самом комплексе, (проспект Тблиси 1054), а также позвонить в Справочный центр - 922.



"Grand Hayat воссоединит вас с комфортной жизнью, о котором вы мечтали".



www.grandhayat.az

Справочный центр: 922.