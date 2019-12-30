С 31 декабря 2019 года по 6 января 2020 года в праздничные дни филиалы и отделения банков, а также пункты продаж ООО "Азерпочт" будут работать в усиленном режиме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в целях обеспечения непрерывного доступа туристов и граждан страны к услугам обмена валют, 178 пунктов продаж 22 банков (в том числе 13 пунктов продаж по 9 банкам в режиме 24 часа), а также 112 отделений ООО "Азерпочт" (в том числе 8 из них в режиме 24 часа) будут обслуживать клиентов.

В праздничные дни будет действовать созданная Центральным банком специальная группа мониторинга по контролю за деятельностью банков.

По любым вопросам и жалобам можно обратиться в Центральный банк посредством "горячей линии", обеспечивающей бесперебойное обслуживание потребителей.

Координатор: Азер Гулиев

Горячая линия : (+994) 70 922 29 99.

Ниже представлен график работы пунктов продаж банков и ООО "Азерпочт", работающих в усиленном режиме.

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https://uploads.cbar.az/press-releases/7403a6c30b110a9e2e6387c93.pdf